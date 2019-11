Varriale elogia Ancelotti: "Ha carisma e grande esperienza, saprà far uscire il Napoli dalla crisi"

Il giornalista Rai, Enrico Varriale ha parlato alla radio ufficiale del Napoli in merito al tecnico azzurro, Carlo Ancelotti e all'incontro tra arbitri e allenatori: "Bisognerebbe affrontare questi decisioni arbitrali pubblicamente in modo da far capire tante cose e distendere gli animi.



Ancelotti? Ancelotti ha l'esperienza, la capacità, il carisma per essere un elemento importante nel calcio italiano. Con la grande esperienza del tecnico emiliano si riuscirà a far uscire il Napoli da questo momento così delicato.



Nazionale? E' una squadra tecnicamente interessante. Non è la favorita perchè ci sono Francia e Inghilterra che sono superiori".