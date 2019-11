Varriale: "Errore grave della squadra, ma basta scontri per fare una stagione dignitosa"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Rai, Enrico Varriale: "I giocatori hanno commesso un errore grave, ma la situazione è deflagrata in questo modo e ne escono male tutti. I giocatori dovevano avere il senso del dovere, la società in questi anni ha fatto bene nella costruzione del gruppo, ma ha toccato con mano che il calcio è cambiato e non può esserci più una gestione familiare perché sono mancati filtri. Lo stesso Ancelotti deve gestire una situazione dopo aver allenato giocatori con ben altra personalità. Bisogna portare a termine la stagione con dignità, bisogna guardarsi in faccia e non andare al muro contro muro".