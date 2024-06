Varriale esalta Conte: "Ha detto una cosa sul Napoli che neanche Spalletti aveva mai detto”

vedi letture

Enrico Varriale, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Enrico Varriale, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Ho apprezzato una frase di Conte in conferenza stampa che neanche Spalletti nei suoi anni napoletani aveva mai detto. Conte ha detto di voler puntare a far diventare Napoli una meta e non una squadra di passaggio. Sarebbe una svolta epocale. I giocatori che attualmente sono a Napoli e quelli che in futuro potrebbero venire adesso sanno che qui si costruisce qualcosa per stare ai vertici nel calcio”.