Varriale fa infuriare interisti e juventini: “Errori e veleni continui, solo il Napoli dominò senza polemiche!”

Queste le parole di Enrico Varriale, giornalista, che ha pubblicato un post sul suo profilo X, riguardo gli episodi arbitrali di Inter-Verona e la supremazia del Napoli dello scorso anno: "Finora l'Inter è stata la squadra migliore. Ma è giusto rilevare una serie esagerata di errori arbitrali, specie del VAR.

In molti casi questi errori hanno avvantaggiato i campioni d'inverno ma in altri pure la prima rivale Juventus. Da qui polemiche e veleni in ogni turno. A metà campionato il quadro è abbastanza desolante,sia sulla qualità degli arbitri che sul clima intorno alla serie A.Quanto vissuto lo scorso anno,un torneo dominato da una squadra, il Napoli, senza polemiche e contestazioni arbitrali rischia di rimanere un fatto eccezionale".