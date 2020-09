Varriale: "Gattuso può costruire un ciclo vincente. Caso Suarez? Brutta pagina"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Rai, Enrico Varriale: "Il Napoli con Gattuso può puntare allo scudetto? Secondo me il tecnico azzurro può costruire un nuovo ciclo che può essere vincente. Cominciare bene è importante, il Napoli deve centrare l'obiettivo per il quale è stato costruito, cioè la qualificazione in Champions League, poi tutto quello che viene in più è tutto di guadagnato. La permanenza di Koulibaly farebbe la differenza, bisogna anche però vedere cosa comporterà in termini di investimenti della società. Gattuso ha dimostrato già dall'anno scorso di aver costruito un buon gruppo, ha coinvolto anche quelli, come Lozano, che erano ai margini. Tutti devono crescere, in primis Zielinski e Fabian Ruiz, la squadra già sta crescendo e questo è un buon punto di partenza.

Osimhen? Credo che anche in questo Gattuso non stia sbagliando una mossa. Ho letto di qualche critica per la panchina di Parma, ma credo che anche la giovane età del ragazzo e la volontà di non bruciarlo siano state a indirizzare la scelta del tecnico. Mi sembra un ragazzo con la testa sulle spalle, quando è entrato ha fatto la differenza. E' un prospetto interessante, ma facciamolo crescere con calma.

L'inchiesta della Procura della Figc per il passaporto di Suarez: "Dopo gli atti trasmessi dalla Procura di Perugia era un atto dovuto. Va approfondita tutta questa storia che è una brutta pagina. Persone che guadagnano mille euro così come alcuni ragazzi che sono nati in Italia da genitori stranieri non passano questo esame, è una roba brutta storia dei solito favoritismi. Si capirà poi se davvero ci sarà un coinvolgimento della Juventus che possa interessare anche la Procura Sportiva".