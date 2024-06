Varriale smaschera gli anti-Napoli: “Dicevano Conte è impossibile, ora pressano su Di Lorenzo”

Enrico Varriale, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Enrico Varriale, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Mi sembra tutto uno strascico dell’arrivo di Conte. Molti colleghi durante le trattative si sono esposti dicendo che Conte non sarebbe mai arrivato. Era impossibile, dicevano. Anche esponendo grandi certezze. Ora quindi si insiste con questa storia per dire che a Conte non riuscirà a rimediare e sarà una sconfitta anche sua.

Di Lorenzo ha un contratto firmato 6 mesi fa, ci sarà stata sicuro una frizione secondo i si dice, ma con un nuovo allenatore che dice per me è centrale e la società lo segue allora mi dispiace per i colleghi che pronosticano l’approdo alla Juventus. ADL ha dimostrato che se non vuole cedere un giocatore non cede e queste pressioni sappiamo da che gruppi editoriali arrivano. Io non avrei tutte queste certezze perché a Napoli i contratti contano…”