Varriale: "Spalletti? Il migliore, ma come si è giunti alla nomina è assai discutibile"

"Il Ct sicuramente migliore per tentare di risollevare l'Italia. Ma il modo in cui si è giunti alla nomina resta assai discutibile. L'auspicio è che di riesca a trovare una soluzione di buonsenso", così su twitter il giornalista Rai, Enrico Varriale, ha commentato l'ufficialità di Luciano Spalletti come CT della nazionale.