Varriale su Lukaku: “Scommessa che Conte alla fine vincerà, domani può essere la sua gara”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Enrico Varriale: "Il campionato mantiene un grande equilibrio, questo un fatto positivo per lo spettacolo e i tifosi. Gli scontri di questo turno sono tutti interessanti, la partita di domani del Napoli presenta delle insidie, Ranieri già ha portato qualcosa nell’ambiente giallorosso e c’è più tranquillità tra i tifosi. Poi Ranieri non ha la bacchetta magica e il Napoli deve imporre i ritmi essendo una squadra superiore alla Roma.

Ranieri è un po’ un maestro nel ricompattare lo spogliatoio e l’ambiente, ma non è facile visto che Juric era già subentrato a De Rossi, arrivato a sua volta dopo Mourinho. Dal punto di vista tattica si ipotizza una Roma col 4-5-1 prudente, Ranieri è chiaro che inizierà a lavorare sulla difesa e punterà a recuperare i giocatori di qualità come Pellegrini. In attacco ci sarò solo Dovbyk, visto l’infortunio di Dybala e si punta e recuperare Soulè. Mi immagino una Roma che agirà in contropiede e punterà soprattutto a non prenderle.

Polemiche di Conte sul Var? L’ho detto subito dopo la gara di San Siro che Conte aveva fatto bene a mettere i puntini sulle i, la decisione presa in quella occasione dell’arbitro è stata molto discutibile. Non bisogna mai mettere le mani avanti quando ci sono le designazioni, ma ricordiamo che l’ultimo precedente di col Napoli è straordinario, non lo arbitra dalla sfida persa dell’anno scorso in casa con l’Inter.

McTominay? E’ il giocatore che spiega meglio di tutti quella che è la filosofia di Conte. Con lui puoi cambiare il disegno tattico almeno tre volte durante la partita, è un giocatore che ha nella duttilità, fisicità, inserimento e tiro le sue doti. E’ un recupero importante, come quello di Lobotka, che è un’altra cosa rispetto a Gilmour nonostante lo scozzese non abbia fatto male.

Lukaku? Credo che domani possa essere la sua giornata. Quando arrivò a Roma all’aeroporto fu accolto come il messia, per la prima parte della stagione fece anche bene. Poi ebbe qualche problemino fisico, ci fu l’arrivo di De Rossi, la sua stagione fu comunque sufficiente. A Napoli sta facendo abbastanza bene, alla fine ha segnato 4 gol e 4 assist, Vlahovic e Lautaro non hanno fatto molto meglio. Lukaku è una sfida di Conte che alla fine vincerà. Contro l’Italia mi è sembrato in ripresa dal punto di vista fisico, vedremo se domani sarà la gara giusta per lui”.