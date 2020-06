Varricchio: "Petagna non segna tanto, se parte Milik al Napoli serve altro"

Massimiliano Varricchio, ex attaccante azzurro, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Se parte Milik, il Napoli non può restare solo con Petagna, che secondo me non è all'altezza di sostituirlo. E' un nome buono per completare il reparto, è bravo a difendere il pallone, ma non è un grande centravanti in senso stretto, non segna tanti gol. Il Napoli ha bisogno di un bomber di sicuro affidamento, un attaccante abituato a far gol. Per gli obiettivi che ha, il club azzurro non può puntare solo su un attaccante giovane".