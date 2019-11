Vazquez suggerisce: "Fabian giochi qualche metro più avanti o perde qualità"

Martin Vazquez, ex Real Madrid, si è soffermato sul talento spagnolo del Napoli Fabian Ruiz nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Fabian gioca meglio da metà campo in avanti. Se torna troppo indietro perde le sue qualità, è importante che giochi un po' più avanti. E' giovane, può maturare tanto, sta facendo bene e ha le qualità per crescere da ogni punto di vista. Per giocare al Napoli così bene bisogna avere grande maturità nella testa, una buona personalità che Fabian ha anche grazie ad Ancelotti".