Velázquez su Rodrigo: "Fortissimo, lo conosco dalle giovanili con Celta e Real: al top insieme ad un'altra punta"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, l'ex tecnico dell'Udinese Julio Velázquez ha parlato di Rodrigo, attaccante del Valencia che il Napoli sta trattando: "Lo conosco bene, dal settore giovanile del Celta, poi del Real Madrid. E' cresciuto tantissimo, gioca bene con un'altra punta, è dinamico, attacca bene lo spazio in profondità. Parliamo di un giocatore forte, in questo momento al top. James? Fa giocare benissimo i compagni, è un giocatore molto forte, sarebbe straordinario per l'idea di Ancelotti. Credo gli serva fiducia, ma Carlo lo conoscerà bene".