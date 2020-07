Velazquez vota De Paul: "Sarebbe un acquisto top. Nel 4-3-3 può fare 2 ruoli"

Julio Velazquez, ex allenatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della gara contro il Barcellona e di Rodrigo De Paul: "La situazione in tutti i paesi è difficle. Aspettiamo che si prenda la migliore decisione, siamo tutti in difficoltà. Il mondo del calcio deve avere l'atteggiamento giusto, se si fa tutto con responsabilità, non ci saranno problemi. Il Barcellona è una squadra fortissima, non hanno finito la Liga in maniera ottimale, ma hanno grandi calciatori. Il Napoli è una squadra importante, con Gattuso può giocare in diversi modi. Sanno palleggiare bene e vanno forte in contropiede, non sarà facile per i catalani.Il Napoli deve fare gol, il Barcellona non avrà un atteggiamento di attesa. Gli azzurri, se sfruttano le occasioni, possono fare molto male al Barcellona, soprattutto alle spalle della prima linea catalana

De Paul al Napoli? Sarebbe un grande colpo. E' un calciatore di grande livello. Può fare il trequartista, la mezz'ala. Già con me fece una grandissima stagione. Può essere un'ottima scelta per Gattuso. In un 4-3-3 può fare la mezz'ala e l'esterno sinistro. E' un calciatore che quando ha la palla, succede sempre qualcosa di buono.