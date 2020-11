Venerato: "Col Sassuolo pessima vena di Fabiàn, ma non serve drammatizzare..."

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sassuolo tatticamente umile, ha rinunciato alla sua proposta e si è messo difensivo. Ha giocato praticamente 5-3-2 e con grande umiltà è riuscito comunque a creare problemi al Napoli. De Zerbi ha dominato le palleggio, il Napoli ha avuto problemi per la pessima vena di Fabian e per i pomeriggi no di Mertens e Lozano. Ma non drammatizziamo, perché il Napoli ha dimostrato di essere vivo".