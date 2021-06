Venerato difende Gattuso: "Rapporto con Mendes? Ghoulam non giocava e Silva con lui aveva fatto brutta fine"

Ciro Venerato, giornalista Rai, intervenuto a Kiss Kiss Napoli parlando della situazione Gattuso: "Non so quanto c'è rimasto male per quello che è successo col Tottenham, non lo sento da 2-3 giorni. Dico una cosa: condivido il post di Renica, l'ho letto su un sito, lo sottoscrivo. Rino ha sbagliato ad accettare la Fiorentina perché non era convinto del progetto di Commisso. Si è lasciato male, abbiamo ascoltato la campana della Fiorentina, ma dobbiamo ascoltare Rino. Pur lavorando con Mendes, Ghoulam non l'ha fatto mai giocare e Andre Silva col Milan con lui ha fatto una brutta fine e parliamo di due giocatori di Mendes".