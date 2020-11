Venerato: "Lo Scudetto non si annuncia ma si vince, giusto che Gattuso non lo dica..."

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Napoli da Scudetto? Ho una mia posizione personale, dico che lo Scudetto non si annuncia ma si vince. Credo che quello che si dicono nello spogliatoio sia diverso da quanto si dice all'esterno. Con Sarri, se ricordate, ci fu il patto Scudetto. Giocatori ed allenatore se la giocheranno fino in fondo, hanno capito che non essendoci una Juve padrona, ce la si può giocare. Una piazza come Napoli, che io paragono per passione e pressione a Roma, un allenatore che dice di poter vincere lo Scudetto non sarebbe intelligente e lungimirante. Meglio puntare su un profilo basso".