Venerato svela: “Squadra non ha gradito che Ancelotti sia andato in ritiro”

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ha parlato ai microfoni di Tv Luna, svelando alcuni retroscena riguardanti il momento in casa Napoli: "Ancelotti e’ un tecnico esperto ma ha fatto una cavolata enorme a. Dissociandosi dal ritiro è venuto meno nel rapporto con De Laurentiis, poteva dirlo in privato, l’ha fatto per lo spogliatoio ma il giorno dopo i giocatori non hanno gradito che loro non ci sono andati e lui invece ci è andato pure essendo contrario. Vedendo le ultime gare, De Laurentiis non ha ragionato di pancia ma ci ha riflettuto tanto".