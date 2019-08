Venerato: "Vincere a Firenze con quattro gol è un'impresa per pochi ma agli azzurri manca ancora l'amalgama giusta"

Ciro Venerato ha espresso le sue opinioni su Fiorentina-Napoli nel corso di Radio Sportiva: "Il Napoli deve ancora trovare l'amalgama dopo l'estate. In fase offensiva con anche Ruiz qualcosa si crea e manca ancora Milik. Oggi ha lasciato troppe iniziative ai viola. Vincere a Firenze segnando 4 gol non è facile e non lo sarà per molti. Ribery? Ancora presto per giudicarlo, diamogli tempo di inserirsi negli schemi tattici. La Fiorentina è una bella squadra e penso che il progetto Commisso-Montella sia partito con il piede giusto