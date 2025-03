Venezia ha già fermato Lazio e Atalanta, Conte avvisa: “Nulla è scontato, vista Inter-Monza?”

Nel corso la conferenza stampa di oggi, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato delle insidie che nasconde la sfida di domani contro il Venezia: "Tutte le partite nascondono sempre delle insidie, basta guardare anche Inter-Monza per capire. Non c'è niente di scontato, affrontiamo una squadra in salute, si giocherà le sue carte per salvarsi, dovremo fare una grande gara e me l'aspetto".

