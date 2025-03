Venezia, l'ex ds: "Si esalta contro le big, il Napoli faccia attenzione"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Fabio Lupo, ex direttore sportivo del Venezia: “Il Venezia è una squadra che si esalta contro le big, ha portato via punti ad Atalanta e Lazio e che ha pagato gli episodi. Poi il Penzo è sempre uno stadio caldo, il Napoli dovrà fare estrema attenzione. Conte starà battendo molto su questo tasto, c’è l’occasione ghiotta per sorpassare l’Inter a Bergamo. Le motivazioni degli azzurri dovranno fare la differenza, Conte starà insistendo molto su questo. Il Napoli deve fare il proprio cammino e non badare alle distrazioni o a fare calcoli sulle avversarie.

Futuro Raspadori? L’exploit di quest’anno sarà sicuramente tema di discussione tra le parti a fine stagione. L’esito del campionato può cambiare molto lo scenario. Il Napoli tornerà quantomeno in Champions e prima di cedere uno come Raspadori dovrà pensarci bene. Così come lo stesso Raspadori dovrà pensarci bene prima di lasciare una piazza come Napoli. Conte ha gestito la rosa in maniera ottima, anche se ha allargato le proprie rotazioni solo per necessità di infortuni. Anche Spinazzola sembrava un oggetto misterioso, ora è diventato quasi fondamentale. La mancanza di coppe è stato un privilegio non voluto, ma ha certamente aiutato. Il prossimo anno ci sarà bisogno di rinforzi”.