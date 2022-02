Venezia-Napoli, il commentatore tecnico Dazn: "Gara perfetta, Napoli bravo a restare calmo"

Simone Tiribocchi, ex attaccante e commentatore tecnico di DAZN, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen è sulla buona strada per tornare come ad inizio stagione. Ieri ha fatto un’ottima partita per un rientro da un infortunio. Giocare con la mascherina non è facile però l’ho visto molto tranquillo.

Io ho sempre detto che il Napoli ha l’organico per puntare al titolo. Spalletti penso sia il miglior allenatore d’Italia. Bisogna fare attenzione agli scontri diretti, quelli decidono tutto. La partita di ieri è stata perfetta, la squadra è rimasta calma e non si è fatta prendere dalla frenesia del gol. Quando hai una squadra con dei rincalzi come questi puoi puntare a qualsiasi cosa. Sabato con l’Inter sarà una partita decisiva.

Perdere un derby così sarà un duro colpo. L’Inter l’ha persa male nonostante 70 minuti di dominio assoluto, è la prima volta che succede. Penso che mentalmente la pagherà questa cosa soprattutto perchè il Napoli è una squadra che giocherà alla pari".