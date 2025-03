Venezia-Napoli, Simeone avvisa: "Non è semplice giocare alle 12.30…”

L'attaccante del Napoli Giovanni Simeone è intervenuto a Radio Crc, soffermandosi su vari temi legati alla sua squadra, a cominciare dal successo di domenica scorsa contro la Fiorentina. “Secondo me è stata una delle nostre migliori partite in questa stagione a livello di gioco, possesso e occasioni da gol. Il fatto che anche Gilmour sia dentro ha aiutato molto il possesso palla e le triangolazioni. Sta aiutando molto la squadra, siamo contenti perché al netto di questa partita ci sono tante alternative che sono molto positive e quando qualcuno entra c’è qualcuno in grado di far bene".

Venezia-Napoli?

"Per me la cosa più difficile sarà trovarsi davanti uno stadio pieno, dove ci martelleranno per tutta la partita. Non è semplice giocare in quell’orario. Dobbiamo entrare carichi, non sbagliare più e non dare nessuno spazio ad altre squadre".