Venezia, Zampano: "Continuiamo a crederci, come sempre. Ora a Napoli concentrati al 100%"

Francesco Zampano, autore del momentaneo gol dell'1-0 nella vittoria del Venezia contro il Cagliari, ha commentato il successo dei lagunari ai microfoni di DAZN: "Abbiamo fatto una gran settimana, ce lo meritiamo perché stiamo avendo sfortuna, ma niente alibi. Abbiamo fatto una bella partita contro una squadra forte come il Cagliari, continuiamo a crederci come abbiamo sempre fatto. Adesso come minimo Filip (il portiere dei lagunari Stankovic, ndr) ci deve offrire una cena (scherza, ndr)".

Nella seconda parte di stagione affronterete le grandi squadre in casa.

"Avremo però le sfide di bassa classifica in trasferta, ma non è un problema. Ora andremo a Napoli concentrati al 100% come oggi".