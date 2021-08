Venezia, Zanetti: "Aramu giocherà col Frosinone, lo testo in vista del Napoli"

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di domani sera contro il Frosinone valido per i trentaduesimi di Coppa Italia: "Okereke non sarà disponibile perché ci sono problemi burocratici, altrimenti avrebbe avuto molte chance di giocare. Aramu probabilmente sarà della partita perché Sigurdsson avrà pochi minuti a disposizione per l'infortunio patito nella scorsa stagione e vorrei testarlo in ottica del match di Napoli. Caldara è a disposizione e lo porterò a Ferrara, non so ancora dirvi se giocherà o no".