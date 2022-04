Ventola assolve Spalletti: “Può arrivare fino ad un certo punto, il problema è mentale”

L’ex attaccante tra le altre dell’Inter, Nicola Ventola, ai microfoni della Bobo Tv ha analizzato la prova del Napoli contro l’Empoli

L’ex attaccante tra le altre dell’Inter, Nicola Ventola, ai microfoni della Bobo Tv ha analizzato la prova del Napoli contro l’Empoli: “Il Napoli si è fermato dal punto di vista del gioco, dei singoli, fa proprio fatica. Se la prendono sempre con l’allenatore per alcune scelte ma nell’ultima partita Mertens l’ha fatto giocare e ha fatto pure gol. Sul 2-0 continuo a pensare che solo la testa ti può bloccare. Zielinski? A me piace tantissimo pero’ continua ancora a deludere e quindi non ci credo quando lo vedo così. La sconfitta non ha fatto reagire il Napoli, anzi l’ha atto peggiorare. Si stanno arrabbiando tutti con Spalletti ma è una situazione complicata. L’allenatore può arrivare fino ad un certo punto, il problema del Napoli è mentale”.