Ventola consiglia Chiesa: "Si pensa sempre ai soldi. Prendi qualcosa in meno e resta alla Juve"

Nicola Ventola, ex calciatore, ai microfoni di Viva El Futbol ha parlato di Federico Chiesa: "Però cavolo, Chiesa... Io dico, sei nella Juve, l'allenatore che avevi non ti valorizzava, ma sei alla Juve! Piglia qualcosina in meno, lo so che si pensa anche sempre ai soldi, ma rimani alla Juve, io la vedo così. Perché la Juve con quest'allenatore secondo me può crescere, può far bene, può lottare per lo scudetto, può andare di nuovo in Champions. Secondo me, cacchio, se io sono alla Juve cerco di rimanere alla Juve".

