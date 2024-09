Ventola: "Di Lorenzo è un braccetto perfetto, andava recuperato mentalmente"

L'ex calciatore Nicola Ventola, ai microfoni della trasmissione Twitch Viva El Futbol con Antonio Cassano e Lele Adani, ha parlato di Giovanni Di Lorenzo: "Il braccetto perfetto? Di Lorenzo mentalmente va recuperato un po', perché se uno ti fa le annate che ha fatto Di Lorenzo prima dell'anno scorso, di queste partite in Nazionale, non posso non recuperarlo mentalmente.

Che è questo il problema, ci sta. Spalletti è perfetto in Nazionale per lui e lo conosce. E ha sempre parlato benissimo di questo ragazzo non solo dal punto di vista calcistico: che è un ragazzo intelligente, disponibile, uomo spogliatoio. E in più adesso ha Conte nel club, penso che siano due allenatori fantastici per lui e per il suo recupero".