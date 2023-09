Ventola: "Garcia non ha più futuro a Napoli, ha già perso lo spogliatoio"

Intervenuto alla Bobo Tv, l'ex attaccante Nicola Ventola ha dichiarato

Intervenuto alla Bobo Tv, l'ex attaccante Nicola Ventola ha dichiarato: "Garcia ha perso la squadra dalle mani in pochissimo tempo. Ha perso lo spogliatoio. Sono scioccato dalla polveriera Napoli, una squadra che ha vinto lo scudetto tre mesi fa. Io non vedo futuro per questo allenatore che non ha più la squadra con sé. Non ha vita lunga a Napoli".