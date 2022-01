Ventola: “Il Napoli è uscito rafforzato dalle difficoltà e ora ha più titolari di prima”

Ospite della BoboTv, l’ex calciatore Nicola Ventola parla così del momento del Napoli: “Mertens o Osimhen? Secondo me Spalletti li alternerà perché sono due soluzioni differenti e di grande livello. Il Napoli nonostante infortuni e coppa d’Africa esce rafforzato perché è ancora lì in classifica e perché Spalletti trova in questi momenti dei giocatori che si pensava fossero semplici riserve e invece sono ragazzi su cui poter contare”.