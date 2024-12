Ventola incorona Neres: "Non vedo come non possa giocare, ora son cavoli di Conte"

vedi letture

L'ex difensore e oggi opinionista tv Nicola Ventola è intervenuto al podcast Viva el Futbol commentando la gara Genoa-Napoli: "Primo tempo, cavolo, buono! Cercava di giocare e fa due gol. Nel secondo tempo è sempre la sua squadra. Io capisco lo sfogo di Antonio (Conte, ndr) però mi sembrava di vedere la resilienza che lui ha avuto anche in top club come l’Inter e il Chelsea.

Alcune fasi della partita in cui non riesci ad uscire. Però quando non riesci ad uscire col Genoa, capisco la sua incaz*atura però sono i giocatori che a livello tecnico non ti riescono a tener la palla. Kvara è entrato e ha perso tante palle, chi è entrato non ha fatto bene. Però è un po’ il suo DNA, che non vorrebbe più vedere. Per quanto riguarda Neres, io non vedo come questo ragazzo possa non giocare, ora sono cavoli dell’allenatore trovar la soluzione. Io stravedo per Davide Neres e lo sta dimostrando”.