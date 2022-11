Ventola incredulo: “Da dove è venuto Kvaratskhelia? Dalla luna?”

L’ex attaccante tra le altre dell’Inter, Nicola Ventola, è intervenuto ai microfoni della BoboTv su Twitch

L’ex attaccante tra le altre dell’Inter, Nicola Ventola, è intervenuto ai microfoni della BoboTv su Twitch: “Il Napoli? Ormai non so più che dire. Osimhen è un cavallo, un toro, una pantera, un leone. Ormai non so più come definirlo (ride ndr). Sono esaltato dal Napoli. Ogni partita è uno spettacolo: l’approccio è fantastico. Kvaratskhelia? Io non so da dove è venuto, forse dalla Luna. Mi piacerebbe vedere così il Napoli anche con il Liverpool, mi voglio gustare questa squadra. Non so se durerà, ma me lo auguro perché è uno spettacolo da vedere. Tatticamente è tecnicamente non so più che dire”.