Ventola: "La Roma è un casino vero. A Napoli per lo 0-0 per salvarsi..."

vedi letture

L'ex attaccante Nicola Ventola è intervenuto al podcast Viva el Futbol per parlare del Napoli dopo la vittoria contro la Roma. Focus sulle difficoltà della squadra allenata da Ranieri.

"La Roma è un casino vero, Ranieri cosa può fare? Li ha messi in campo per farli stare lì e poi tentare qualcosa in contropiede. Il Napoli non fa possesso, va subito sugli attaccanti e la Roma ha fatto meno del 40%, quindi l'impostazione era portiamo qualcosa a casa. Sono le partite di chi deve salvarsi, il Napoli ha messo pressione, ha creato occasioni ed ha fatto gol con Lukaku ma non crea così tanto però riesce ad essere cinica. La Roma voleva solo lo 0-0".