Ventola: "Lukaku non si muove proprio, per me non sta bene fisicamente"

L'ex difensore e oggi opinionista tv Nicola Ventola è intervenuto al podcast Viva el Futbol commentando la gara Napoli-Lazio: "Lukaku non si sta muovendo proprio, gli arrivano poche palle, non si muove, perde i duelli, per me non sta bene fisicamente. Prima se li mangiava vivi tutti quanti anche quando non era al top. Voglio pensare che non stia bene fisicamente, per come gioca ora è impensabile per uno come lui per quello che ha fatto in Italia. Partecipa proprio poco al gioco".