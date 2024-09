Ventola: “Napoli da Scudetto, a Conte piace così tanto McTominay da cambiare modulo”

Intervenuto al podcast Viva el Futbol, l'ex attaccante dell'Inter, Nicola Ventola, ha commentato le prime uscite stagionali del Napoli: “Conte ha cambiato modulo per McTominay. Gli piace così tanto che continuerà con questo 433. Le due squadre si sono difese bene, poi Lukaku non sta ancora benissimo. Il Napoli ha già solidità, deve creare di più anche su quei campi ma dipende anche da Lukaku. La Juve deve essere più rapida per andare a concludere, resto fiducioso su Motta ma Vlahovic è diverso da Zirkzee. Il Napoli invece per me è candidato per lo Scudetto”