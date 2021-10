Ospite della BoboTv, Nicola Ventola parla così dell'uomo più decisivo in casa Roma, che ieri ha centrato la quinta vittoria su sette partite: "Pellegrini per la Roma è come Osimhen per il Napoli. In questo momento è imprescindibile, Mourinho l'ha capito subito, l'ha pompato e l'ha fatto rinnovare".