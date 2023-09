Ventola: "Spalletti ha reso stratosferici giocatori buoni. Anguissa stava al Fulham..."

Nicola Ventola è intervenuto alla Bobo Tv per commentare il momento vissuto dal Napoli

TuttoNapoli.net

Nicola Ventola è intervenuto alla Bobo Tv per commentare il momento vissuto dal Napoli: "Con Spalletti c'era sempre la soluzione giusta e aveva sempre la palla e così impediva agli altri di fare una grande partita. Ora se scavalchi il centrocampo per andare subito da Osimhen vai in difficoltà. Il Napoli faceva cose straordinarie ma Anguissa ad esempio stava al Fulham a 27 anni. Era stato Spalletti a rendere stratosferici giocatori che erano buoni in un sistema perfetto.

Se cambi qualcosa diventi una squadra normale. La situazione la vedo bruttina con De Laurentiis che già fa capire che l'allenatore può essere sostituito. Significa che già stai con l'acqua alla gola".