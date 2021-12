Ventola: “Vittoria meritata del Napoli. Giusto annullare gol al Milan, regolamento parla chiaro”

Ospite della BoboTv, Nicola Ventola parla così del Napoli di Luciano Spalletti e della vittoria contro il Milan: “Spalletti ha fatto scelte importanti mettendo Petagna dal primo minuto e non Mertens. Il Napoli ha meritato la vittoria perchè a centrocampo ha gestito la palla, non ha fatto una grande partita ma era molte volte in gestione. Il Milan l’ho visto in difficoltà a centrocampo e ha fatto troppo poco in avanti. Ha fatto un arrembaggio ma non con i movimenti giusti. Il Napoli ha gestito, è stato più squadra. Zielinski un gran giocatore, i centrocampisti hanno fatto la differenza. Sull’episodio dell’1-1 è stato giusto annullare il gol, il regolamento parla chiaro”.