Ventura: "Atalanta? Forse sta facendo richiamo per essere brillante nel momento decisivo"

Giampiero Ventura, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “L’Atalanta che ha battuto il Napoli all’andata non è quella di oggi, oggi sta soffrendo tantissimo e lo ha fatto col Cagliari e con la Juventus ieri. Quando devi gestire tre partite alla settimana diventa complicato, forse stanno facendo qualche richiamo per essere brillanti nel momento decisivo.

Il Napoli arriva alla gara in una condizione ottimale sia dal punto di vista fisico che psicologico. L’Atalanta è stata individuata come possibile outsider, ma il Napoli ha la possibilità di andare molto lontano quest’anno. Conte ha i giocatori per giocare uomo contro uomo e creerà le singole coppie per adeguarsi all’Atalanta. Ci sono tutti i presupposti per far sì che la gara vada in maniera diversa rispetto a quella dell’andata. Ieri s’è vista una scena che, concettualmente, va considerata bizzarra. De Katelaere doveva seguire il suo avversario per 70 metri, questo modo di far calcio è tornato ad essere di moda”.