Ventura: "C'è una differenza tra Juric e Inzaghi. Su Maksimovic..."

Gian Piero Ventura, ex allenatore del Napoli e della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “Gattuso ha grandi meriti. Ha superato le problematiche e il chiacchiericcio riprendendo la squadra in mano. Ha tenuto la squadra e l'ambiente compatto. I giocatori sono sereni e sono con l'allenatore. Gattuso si sta giocando la Champions e non mi sembra corretto parlare di altri allenatori. Cambio di modulo? La difesa a tre di Juric è completamente diversa da quella di Inzaghi. Se si parla di questo vuol dire che non c'è molta chiarezza. Bisogna innanzitutto fissare gli obiettivi e capire come raggiungerli.

Maksimovic? Quello che ho avuto io era un Maksimovic diverso rispetto a quello visto adesso. Penso che non si sia mai visto il Maksimovic che ho avuto io. Aveva personalità tecnica e grandi potenzialità. Era un giocatore importante e di grandissima prospettiva. Dovesse andare all'Inter di Conte, sarebbe assolutamente adatto a quel tipo di gioco".