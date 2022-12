Ventura: "La sosta crea un interrogativo e potrebbe riaprirsi il campionato"

Gianpiero Ventura, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

Gianpiero Ventura, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Sosta? Chi ha già avuto questo tipo di esperienza come Spalletti può ripeterla in modo positivo o migliorarla. Ma rimane un punto interrogativo per tutti. La sosta crea comunque degli interrogativi. Il campionato era concettualmente finito soprattutto per prestazioni e risultati, ma la sosta può riaprirlo. Qualche sorpresa ci sarà".