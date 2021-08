Ventura: "Mai una rosa così forte, il Napoli nei 16 giocatori è inferiore a poche"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli è intervenuto Gian Piero Ventura, ex ct della Nazionale e primo allenatore del Napoli nell'era De Laurentiis: "Il Napoli non ha i calciatori adatti per giocare con la difesa a tre. Spalletti ricorrerà a questa strada solo in emergenza, secondo me si tratta di un'ipotesi. Il Napoli non ha mai avuto una rosa così forte, nei 16 giocatori è inferiore a poche"