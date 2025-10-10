Ventura: "Nessun allenatore di Serie A avrebbe fatto quello che ho fatto io per il Napoli"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Giampiero Ventura, allenatore: “Il ricordo del Mondiale dell’82 è fantastico, in primis perchè ero più giovane! E poi perchè l’ho vissuto insieme agli amici del tempo e a quei tempi la Nazionale univa a 360 gradi. Il tifo era dentro di noi, non avevamo bisogno di urlare. Giocavo a calcio in quel periodo, poi mi infortunai ed ho iniziato la carriera di allenatore. Gattuso ha liberato un pò la testa dei giocatori, c’era bisogno di ricostruire l’entusiasmo e finora ci è riuscito. Poi, prima il nostro auspicio era quello di vincere il Mondiale, oggi invece speriamo di qualificarci. Quando non ci qualificammo, la Federazione era debole, oggi invece è molto forte politicamente. Ho vissuto di calcio, amo la Nazionale oltre ogni ragionevole dubbio, i fatti però sono che nel 2006 abbiamo vinto i mondiali, nel 2010 siamo usciti al primo turno, nel 2014 siamo usciti al primo turno, nel 2018 non ci siamo qualificati, nel 2022 non ci siamo qualificati, nel 2024 abbiamo fatto l’Europeo peggiore di sempre e parliamo ancora di cambiare allenatori. E’ il sistema che va cambiato, ma lo dicevo già 10 anni fa, feci una relazione alla federazione dicendo che così non si poteva andare avanti. Nel 2006 l’Italia aveva Del Piero, Inzaghi, Toni in panchina, oggi invece abbiamo giovani promesse.

Ho fatto qualcosa che nessun allenatore di serie A avrebbe fatto: ho rinunciato alla serie A per allenare il Napoli in C dove non c’erano maglie né palloni. Non l’ho fatto per motivi economici e neanche professionali, ma perchè sentivo affetto e Napoli non poteva stare in quelle condizioni. Mi sono buttato, ho vissuto le macerie e sono davvero felice che il Napoli ora sia in Champions. Andai via perchè Calaiò sbagliò un rigore! Oggi volta che lo incontro mi dice che si sente colpevole per aver sbagliato il rigore! Scherzi a parte, fa parte del lavoro che ho scelto di fare. Spero e credo che questo sia l’inizio di un percorso duraturo ad alti livelli”.