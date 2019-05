Ventura sull'ipotesi Salernitana: "Fa piacere che Lotito pensi a me, ma al momento non c'è nulla"

Giampiero Ventura ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sono a Salerno per una conferenza legata al calcio. Mi fa piacere che Lotito pensi a me ma al momento non c'è nulla. Se dovesse uscire qualcosa sul mio futuro ve lo farò sapere. Ho voglia di tornare ad allenare ed andare in campo tutti i giorni. Allenare la Nazionale fu una scelta sbagliata che abbiamo pagato tutti quanti. Purtroppo le due partite che ho perso in due anni ci sono costate caro. Voglio rimettermi in discussione e riprendermi qualche rivincita."