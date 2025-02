Ventura sulle scelte di formazione per Como: "Sarebbe una scelta folle"

Giampiero Ventura, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Nella zona di Lobotka agirà Nico Paz. Il Napoli gioca a tre dietro, il Como gioca con 3 trequartisti più il centravanti. Uno dei due quinti dovrà scalare su uno dei due esterni offensivi del Napoli. Il Napoli incontra una delle migliori squadre di A, il Como ha giocatori giovani, ma di assoluta qualità. Caqueret è bravissimo, Nico Paz non è più una sorpresa e il Como gioca, ha perso 7-8 punti senza meritarlo. Sarà una gara delicata per il Napoli.

Il Napoli non è partito con l’obbligo di vincere il campionato, bisognava ricostruire ciò che aveva perso l’anno scorso. Conte è stato bravissimo, ha iniziato sulla testa dei giocatori e sulla fase difensiva. Il Napoli subisce poco, è stato fatto un grandissimo lavoro da Conte. Per me il Napoli, sulla carta, pur essendo inferiore al Napoli di Spalletti dal punto di vista della rosa, si può giocare lo scudetto fino alla fine. Anguissa? Giocherà assolutamente, sarebbe folle non farlo giocare. I tre punti di Como sono importantissimi, poi è chiaro che il giocatore deve essere intelligente e non irruento. Sono convinto che Anguissa giocherà e sarà attentissimo per esserci contro l’Inter”.