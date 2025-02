Verdi rimpiange l’addio al Napoli: “Tornassi indietro mi comporterei diversamente”

Simone Verdi è un nuovo giocatore del Sassuolo da gennaio.

L'esterno si è presentato e ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club, ripercorrendo anche le tappe della sua carriera, tra le quali quella a Napoli: “Napoli è stata una società importante, mi ha dato l'opportunità di giocare in un grandissimo club e tornassi indietro probabilmente non andrei via così velocemente da Napoli perché ci si mette una vita intera, tantissimi anni ad arrivare in club così, e ci si mette pochissimo ad andare via, quindi tornassi indietro probabilmente resisterei anche magari giocando meno, però quando si arriva in quei club bisogna rimanerci fino a quando non ti dice proprio la società di andare via".