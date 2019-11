Verdone ironizza: "Che supplizio vedere una gara con ADL! Gli consigliai di prendere Kane..."

Carlo Verdone, storico attore del cinema italiano, ha parlato del suo rapporto con Aurelio De Laurentiis in una lunga intervista al quotidiano Tuttosport. Questi alcuni passaggi: “De Laurentiis è una persona molto superstiziosa. Ricordo che una volta, quando il Napoli era ancora in Serie B, mi invitò al San Paolo a vedere una partita di pre-campionato. Mi portò dunque allo stadio e mi disse: ‘Se perdiamo m’incazzo, se vinciamo vuol dire che porti bene’. Con lui funziona così. Nel suo ufficio, per esempio, c’è un enorme corno napoletano alto quasi un metro: il trionfo della superstizione. Quella sera comunque il Napoli vinse 1-0 e io avevo paura che a un certo punto gli avversari pareggiassero. Temevo che uscendo dallo stadio avrebbe detto: ‘L’ho invitato e porta sfortuna!’, fu un supplizio quella partita.

Un paio di anni fa mi chiese consigli su chi comprare in attacco, io gli dissi che secondo me doveva prendere Kane. Peraltro fu proprio lui, in tempi non sospetti, a dirmi che alla fine Szczesny avrebbe lasciato la Roma per andare alla Juventus. I Presidenti si dicono tutto, solo noi sappiamo le cose per ultimi”.