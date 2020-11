Verdone racconta l'ADL produttore: "Dispute accese e stremanti, discutiamo anche per mesi"

Carlo Verdone, attore e regista, ma anche amico e alleato di Aurelio De Laurentiis, ha raccontato il presidente del Napoli in versione produttore cinematografico in un'intervista rilasciata all'inserto 'Venerdì' de La Repubblica: “Con Mario Cecchi Gori è era più facile. Anche se una mia idea non lo convinceva, alla fine mi dava sempre il via libera, dicendo ‘Tanto i film li fai tutti bene’. Ora con Aurelio De Laurentiis è un po’ diverso. Se non siamo d’accordo ci blocchiamo a discuterne per mesi. Sono dispute anche abbastanza accese e stremanti. Però un produttore non può convincere un regista a fare quello che non vuole. E comunque Aurelio è ancora di quei produttori d’una volta che si appassionano ai film. In America farà pure un sacco di altre cose, ma in Italia ne “produce” in pratica solo due: il Napoli e Carlo Verdone“.