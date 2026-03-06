Vergara ammette: "A gennaio stavo per partire, erano questi i programmi"

Sliding Doors per Antonio Vergara. Che a gennaio poteva partire, invece dopo l'infortunio di Neres è rimasto e si è imposto con tre gol in dieci giorni e oggi l'attenzione anche del ct Gattuso per i playoff di fine mese. Lo stesso Vergara al 'Corriere della Sera', in un'intervista in cui ha trattato vari temi e si è raccontato, ha rivelato del possibile trasferimento di metà stagione poi saltato: “A gennaio potevo andar via, questi erano i programmi… Poi quello che è successo non era prevedibile, però mi sono fatto trovare pronto. Sapevo di avere la stima di Conte“.

