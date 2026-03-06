Vergara ammette: "A gennaio stavo per partire, erano questi i programmi"
Sliding Doors per Antonio Vergara. Che a gennaio poteva partire, invece dopo l'infortunio di Neres è rimasto e si è imposto con tre gol in dieci giorni e oggi l'attenzione anche del ct Gattuso per i playoff di fine mese. Lo stesso Vergara al 'Corriere della Sera', in un'intervista in cui ha trattato vari temi e si è raccontato, ha rivelato del possibile trasferimento di metà stagione poi saltato: “A gennaio potevo andar via, questi erano i programmi… Poi quello che è successo non era prevedibile, però mi sono fatto trovare pronto. Sapevo di avere la stima di Conte“.
Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Torino
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro