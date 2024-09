Verna: "Conte ha fatto bene il piagnone ma adesso deve lavorare. Mi auspico registri la difesa”

Carlo Verna, giornalista Rai, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Encomiabile finora il comportamento di Lukaku, dire alla nazionale belga di non chiamarlo per la Nations League è un segnale completamente in inversione rispetto a Osimhen. I suoi viaggi in Nigeria erano buchi neri: una volta tornava infortunato e l’altro malato di Covid.

Spero che quello visto finora non sia il vero Napoli, ha sei punti ma ne avrebbe meritati di meno. Viva Dio, rispetto all’anno scorso c’è stata fortuna. Mi permetto di dire a Conte che adesso è finita la fase di Savonarola detto il piagnone. Ha messo una bella pressione al presidente De Laurentiis, costretto a fare una campagna acquisti sontuosa. Ora non voglio più vederlo con fare il segno dell’orologio, mi auspico che apra una nuova fase dove registri la difesa tornando alla frase detta da lui Amma faticà. Ha una grande squadra a disposizione col vantaggio enorme di non fare le coppe. Ci sono tutte le condizioni per andare senza problemi in Champions e magari giocarsi tutte le opportunità che il campionato possa offrire.

Cosa manca alla rosa del Napoli? Manca l’esterno destro, ma ora spetta a Conte inventare qualcosa anche a livello di modulo. De Laurentiis ha lanciato il cuore oltre l’ostacolo come mai fatto in 20 anni di presidenza, in questo Ferlaino è inarrivabile. Ma quest’anno ha fatto il mercato e Conte non può lamentarsi. Non credo che quello finora messo in campo sia il modulo migliore rispetto alle caratteristiche dei giocatori. La difesa l’aveva a disposizione già in ritiro, non può dire che è colpa della lentezza del mercato. Basta lamentarsi. La prima fase, come detto, del piagnone è stata anche utile per stimolare la società ma ora basta, bisogna faticare.

Qual è il ruolo di Raspadori? Non si può imputare a Conte di non aver trovato il ruolo adatto a lui, né Spalletti né la triade sciagurata della passata stagione sono riusciti a trovare. Ieri ha giocato bene da seconda punta, vediamo dove Conte lo vedrà. Anche Raspadori deve cercare di dialogare in maniera più schietta col tecnico”.