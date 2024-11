Veron non esclude sorprese: "Scudetto? Corsa a quattro ma occhio alla Lazio..."

vedi letture

L'ex centrocampista della Lazio Juan Sebastian Veron ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

L'ex centrocampista della Lazio Juan Sebastian Veron ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport della formazione biancoceleste: "Seguo con attenzione le vicende del campionato e noto che quest’anno c’è un grande equilibrio. Tante squadre in pochissimi punti nella parte alta della classifica. Tra queste, la Lazio. Non vedo per quale motivo non dovrebbe pensare di poter arrivare al titolo.

Le avversarie sembrano più attrezzate? D’accordo, ma ricordiamoci che non sempre vincono i più forti. Inter , Napoli, Milan, Juve e Atalanta hanno forse qualcosa di più dal punto di visto tecnico, però questa Lazio si diverte a giocare a pallone, e non trascurerei questo dettaglio. Voglio dire che i ragazzi di Baroni mi trasmettono entusiasmo. E, considerando che l’allenatore è alla sua prima stagione di lavoro, la cosa non era affatto scontata".