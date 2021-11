Verona, Caprari: “Napoli forte, ma l’Inter ha la rosa migliore e più completa”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il talento del Verona Gianluca Caprari ha parlato del suo impatto in maglia Hellas e della lotta al vertice in Serie A. "Non credevo di ingranare così presto. Ma quando sono arrivato ero convinto di poter fare bene. Sta andando tutto per il verso giusto. Volevo farmi apprezzare per quello che sono. Devo ringraziare il ds D'Amico, è lui che ha creduto in me. La maglia numero 10? L'ho scelta per due motivi: il primo è perché sono sempre stato bollato come un "buon giocatore ma..." e volevo togliermi questa etichetta e poi perché mio figlio è nato alle 10.10".

Avete già affrontato tutte le big. Chi è più attrezzato per lo scudetto? "Il Napoli è davvero forte, con l'Inter non c'ero, ma secondo me come rosa è più completa. Penso che sia ancora la migliore".